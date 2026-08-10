به گزارش خبرنگار مهر، بازدید و بازرسی مشترک از نانواییهای شهر بیرانشهر روز دوشنبه با حضور سرپرست غله شهرستانهای خرمآباد و چگنی و معاون اتحادیه صنف نانوایان انجام شد و در این برنامه، وضعیت فعالیت واحدهای نانوایی، نحوه تأمین آرد و مشکلات موجود در فرآیند توزیع این نهاده مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
بررسی وضعیت ۱۱ واحد نانوایی
در جریان این بازدید، مسئولان از ۱۱ واحد نانوایی در شهر بیرانشهر بازدید کردند و ضمن بررسی شرایط فعالیت این واحدها، مسائل و مشکلات نانوایان در زمینه تأمین و دریافت آرد مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس بررسیهای انجامشده، تأخیر در توزیع آرد مهمترین چالشی بود که از سوی نانواییهای مورد بازدید مطرح شد؛ موضوعی که میتواند روند فعالیت واحدهای نانوایی و تأمین مستمر نان مورد نیاز شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.
پیگیری تأمین سریعتر آرد نانواییها
در ادامه، به نانواییهای متقاضی و واحدهایی که با کمبود آرد مواجه بودند توصیه شد برای تأمین سریعتر سهمیه مورد نیاز، موضوع را از طریق پیمانکار حمل آرد پیگیری و رایزنیهای لازم را برای رفع مشکل انجام دهند.
همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر فرآیند تأمین و حمل آرد تأکید شد تا مشکلات ایجادشده در این زمینه به حداقل رسیده و روند فعالیت نانواییها بدون وقفه ادامه پیدا کند.
بازدید از مرکز خرید تضمینی گندم بیرانشهر
در ادامه این برنامه، هیئت بازدیدکننده از مرکز خرید تضمینی گندم بیرانشهر نیز بازدید کرد.
در این بازدید، روند خرید تضمینی گندم و وضعیت فعالیت مرکز مورد بررسی قرار گرفت و شرایط موجود در فرآیند خرید و تحویل محصول ارزیابی شد.
این بازدیدهای میدانی با هدف بررسی مستقیم مسائل حوزه آرد و نان و همچنین نظارت بر روند خرید گندم انجام شده و میتواند در شناسایی و رفع مشکلات موجود در زنجیره تأمین گندم، آرد و نان مؤثر باشد.
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