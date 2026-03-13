آغاز تعمیرات ضربتی واحدهای آسیب دیده در منطقه یک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک تهران گفت: عملیات اجرایی تعمیرات سطح یک و بازسازی در و پنجره‌های واحدهای مسکونی آسیب‌دیده با هدف تسهیل در اسکان و بازگشت آرامش به خانواده‌ها، در سه ناحیه اولویت دار منطقه یک تهران آغاز شد.

وی افزود: اگرچه تا این لحظه شرایط اسکان برای خانوارهای آسیب‌دیده در هتل‌های سطح منطقه فراهم شده است اما اولویت اصلی ما این است که با انجام تعمیرات فوری، شرایطی فراهم شود تا شهروندانی که منازلشان دچار آسیب‌های جزئی شده، نیازی به اسکان موقت نداشته باشند و در خانه‌های خود مستقر شوند.