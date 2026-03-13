به گزارش خبرنگار مهر گ، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی، در خطبه‌ های نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به حضور پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد:تعیین رهبری پس از رحلت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای توسط خبرگان رهبری را دقیق، آگاهانه و سرنوشت‌ساز خواند و بر اهمیت سپردن آینده کشور به دست افراد شایسته تأکید کرد.

وی با تجلیل از درایت، ذکاوت، هوشیاری، موقعیت‌شناسی، گذشت و ایثار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) افزود:عبور از بحران‌های مختلف از جمله فتنه ۸۸، ایشان را نماد اقتدار، مظلومیت، توانمندی و تواضع در کنار یکدیگر معرفی کرد. وی پیشرفت‌های علمی کشور را نیز مرهون راهنمایی‌های رهبری و حمایت ایشان از حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی دانست.

وی یادآورشد:رهبر معظم انقلاب بر شعار "توقف ممنوع، خستگی ممنوع، ناامیدی ممنوع"، بر لزوم همکاری همگان برای رسیدن به قله‌های افتخار تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، اولین پیام آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران را پیامی قوی و روشنگر توصیف کرد و افزود :این پیام نشان‌دهنده تداوم راه امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری است.

امام جمعه گلپایگان ادامه داد: این پیام، صلابت، شجاعت، قاطعیت و مطالبه‌گری رهبری جدید را آشکار ساخته و بر تنبیه متجاوزان و مطالبه خسارات وارده تاکید دارد.