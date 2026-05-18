دستگیری اعضای شبکه فروش اینترنت استارلینک در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان در خصوص دستگیری اعضای فروش استارلینک اظهار داشت: افرادی که با راه‌اندازی شبکه‌ در شهرستان شیراز اقدام به فروش اینترنت بدون فیلتر از طریق استارلینک می‌کردند، با هوشیاری ماموران کلانتری ۲۰ گل‌سرخ شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمین ۲۳ و ۲۶ ساله یک دستگاه استارلینک و تجهیزات مربوطه کشف شد، افزود: متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

گفتنی است تجهیزات استارلینک و شبکه سازی از طریق اینترنت، ارتباط گیری با سرویس های خارجی و ارسال اطلاعات و مستندات را تسهیل می کند که پلیس با جدیت برابر قانون با این موضوع برخورد جدی می کند.