انهدام ۷ پهپاد دشمن در ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر ، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ۲۶ اعلام کرد با انهدام ۵ فروند پهپاد دشمن متجاوز در ۴۸ ساعت گذشته، آمار پهپادهای منهدم شده از آغاز تجاوز دشمن آمریکایی، صهیونی با سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۰۹ فروند رسیده است.

پهپادهای پیشرفته دشمن متجاوز، اغلب، پیش از انجام عملیات آفندی مورد اصابت سامانه‌های پدافندی نیروهای مسلح قرار گرفته‌اند.

روابط عمومی سپاه نیز اعلام کرد: یک فروند پهپاد MQ۹ مسلح در فیروزآباد استان فارس و یک هواگرد دیگر در آسمان تبریز توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.

آمار کل پهپادهای منهدم شده تا این لحظه ۱۱۱ عدد از انواع مختلف پهپادها می باشد