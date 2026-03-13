پاسداشت حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس توسط سپاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم شهیدپرور این استان در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بار دیگر، وجدان بیدار و ارادهٔ پولادین مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان لرستان، در حضور بیبدیل در راهپیمایی روز جهانی قدس، حماسهای ماندگار از زمانشناسی و پایمردی را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر کشید.
سپاه حضرت ابوالفضل علیهالسلام استان لرستان، باکمال تواضع و امتنان، سر تعظیم در برابر آگاهی و غیرت دینی شما مردم شریف فرود آورده و این شورِ توأم باشعور، در لبیکگویی به پیام راهبردی و امیدآفرین مقام معظم رهبری حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی را به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنافداه) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت عرض مینماید.
بیشک این حماسهٔ عظیم، گامی بلند در مسیر اضمحلال رژیم غاصب صهیونیستی و طلوع فجر صادق در قدس شریف خواهد بود.
به وعده و نصرت خداوند متعال لرستانیهای قهرمان، تا اهتزاز پرچم توحید بر فراز مسجدالاقصی و کمشدن شَر استکبار جهانی از تمام منطقه، با حفظ سنگر خیابان، دوشادوش رزمندگان مقتدر نیروهای مسلح در میدان، از پای نخواهند نشست.
