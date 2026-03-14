فایننشال تایمز: آمریکا در قبال ایران در دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، واشنگتن پس از غافلگیر شدن با مشاهده پاسخ قاطع ایران در مقیاس و کیفیتی که پیش‌بینی نمی کرد اینک اذعان می کند که در دام «اشتباه محاسباتی» افتاده است.

در این گزارش آمده است، وزیر جنگ آمریکا اعتراف می کند که در برآورد شکل پاسخ ایران شکست خورده است و تهران در مقایسه با توانمندی های نظامی آمریکا به موفقیت و تأثیر قابل توجهی دست یافته است.

در این گزارش تاکید شده است، حملات گسترده، مواضع آمریکا در منطقه را زیر آتش می برد و نگرانی ها در خصوص استفاده از موشک های مافوق صوت و پهپادهای بسیار سریع ایرانی در میادین نبرد افزایش یافته است.

فایننشال تایمز گزارش داد، واقعیت های میدانی با محاسبات سیاسی قبلی ترامپ که مدعی یک پیروزی آسان در جنگ بود در تضاد است.