چند دستگاه خودرو در ۱۱ ماه تولید شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اهداف اعلامی وزارت صمت، سه خودروساز بزرگ کشور امسال باید یک‌میلیون دستگاه خودرو سواری تولید کنند، بنابراین در هر ماه باید به‌طور میانگین ۸۳‌ هزار و ۳۳۳ دستگاه تولید داشته‌باشند، با این حال بررسی آمار و اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد طی ۱۱ ماهه امسال ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو ۷۳۵‌هزار و ۳۳۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، یعنی هر ماه به‌طور میانگین ۶۶‌ هزار و ۸۴۸ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

اگر قرار بود اوضاع تولید طبق اهداف پیش رود، در پایان ۱۱ ماه تولید این خودروسازان باید به ۹۱۶‌ هزار و ۶۶۳ دستگاه می‌رسید، بنابراین تولید خودرو در پایان ۱۱ ماه ۱۸۱‌ هزار و ۳۲۹ دستگاه معادل ۱۹.۸‌ درصد از برنامه اعلامی عقب است.

همچنین تولید خودرو نسبت به مدت مشابه پارسال که ۸۰۹‌ هزار و ۹۶۸ دستگاه بود، افت ۷۴‌ هزار و ۶۳۴ دستگاهی معادل ۹.۲‌درصد را نشان می‌دهد.

جزئیات تولید خودرو

بر این اساس، ایران‌خودرو از ابتدای سال‌تا انتهای بهمن‌ماه ۵۳۳‌ هزار و ۴۴۹ دستگاه محصول سواری تولید کرده است.

این شرکت در ۱۱ ماه ابتدایی سال‌گذشته، ۴۷۷‌ هزار و ۶۵۱ دستگاه تولید داشته، بنابراین تیراژ این شرکت نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۵۵‌ هزار و ۷۹۸ دستگاهی معادل ۱۱.۷‌ درصد را تجربه کرده‌است.

همچنین سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، در ۱۱ ماه گذشته ۱۴۹‌ هزار و ۵۶۳ دستگاه خودروی سواری تولیدکرده که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۳۷‌ هزار و ۳۸۷ دستگاه بوده‌ که بیانگر افت ۸۷‌ هزار و ۸۲۴ دستگاهی است.

پارس‌خودرو نیز در ۱۱ ماه‌ امسال ۵۲‌ هزار و ۳۲۲ دستگاه خودروی سواری را به تولید رسانده‌است. در مقایسه با تیراژ ۹۴‌ هزار و ۹۳۰ دستگاهی مدت مشابه پارسال، تولید این شرکت ۴۲‌ هزار و ۶۰۸ دستگاه معادل ۴۴.۹‌ درصد کمتر شده‌است.

همچنین خودروسازان بزرگ کشور در یازدهمین ماه از سال ۶۵‌ هزار و ۶۴۸ دستگاه خودروی سواری تولید کردند، این در شرایطی است که این رقم در دی‌ماه به ۶۳‌ هزار و ۹۰۲ دستگاه می‌رسید، بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی یک ماه گذشته ‌یک‌هزار و ۷۴۶ دستگاه معادل ۲.۷‌ درصد رشد داشته‌است.