  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

سردار شکارچی: آمریکا باید بساط خود را از منطقه غرب آسیا جمع کند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در پیامی تاکید کرد: آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست و باید بساط خود را از منطقه غرب آسیا جمع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در پیامی خطاب به سران کشورهای مسلمان منطقه گفت: به ایران اسلامی و مردم مسلمان اعتماد کنید. برای اتحاد جهان اسلام علیه کفر، شرک و نفاق به رهبری آمریکا و صهیونیست‌ها متحد شویم.

وی با تأکید بر عدم اعتماد به قدرت پوشالی آمریکا افزود: آمریکایی که حتی توان دفاع از ارتش متزلزل خود را ندارد، نخواهد توانست امنیت کشورهای مسلمان و منطقه را تأمین نماید.

سردار شکارچی به شکست تاریخی بزرگترین ناو جنگی آمریکا، آبراهام لینکلن، اشاره کرد و گفت: این ناو که با نامش وحشت ایجاد می‌کرد و منابع مسلمانان را غارت می‌نمود، توسط قدرت کشور مسلمان ایران از دور عملیاتی خارج و مجبور به فرار شد. این شکست در تاریخ ماندگار گردید.

وی همچنین به ویرانی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: این پایگاه‌ها که چندین دهه با استفاده از منابع مسلمانان سرمایه‌گذاری شده بودند، اکنون ویران شده و فرماندهان و سربازان آمریکایی مستقر در آن‌ها به خاک و خون کشیده شدند.

سردار شکارچی تأکید کرد: کشور مسلمان ایران در میدان عمل به مقابل چشم همسایگان خود ثابت کرد که در مقابل هر متجاوزی و در هر سطحی پیروز است. آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست و باید بساط خود را از منطقه غرب آسیا جمع کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران قادر است مدارس ویران شده کودکان، منازل، ساختمان‌های اداری و دیگر خسارات مادی که به ملت شریف ایران به دست جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی تخریب شده است را با توکل بر خداوند متعال و با حمایت مردم همیشه در صحنه بازسازی کند. آنچه قابل بازسازی نیست آبرو، قدرت پوشالی و ارتش متزلزل و شکست خورده آمریکا و بی‌پناهی رژیم صهیونیستی است.

کد خبر 6774338
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اذرگون IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      1 3
      پاسخ
      ایران که قبلا کاری به کشورهای منطقه نداشت ودلیلی هم نداشت که کاری داشته باشه ،فقط اسرائیل با این کشورها مشکل داره ،وامریکا هم که گوش به حرفه اسرائیله پس پایگاههای امریکایی در منطقه ودر کشورهای عربی الکی هستند

