به گزارش خبرگزاری مهر، علی جامعی اظهار داشت: با راه اندازی نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در سه راه جهانبار بندرعباس ، اقلامی شامل برنج، شکر، مرغ گرم، مرغ منجمد، گوشت گرم ومنجمد، انواع روغن خوراکی و میگو با قیمت عمده تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت ۹صبح تا ۱۷ عصر در محل این نمایشگاه عرضه می گردد.

وی افزود : روند توزیع مرغ به صورت طبیعی ادامه دارد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز آمادگی لازم برای مدیریت بازار را دارد. در صورت بروز هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت، مرغ منجمد با نرخ مصوب به بازار تزریق خواهد شد.

جامعی با اشاره به ادامه روند جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان، بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده و با توجه به تامین مناسب کالاهای اساسی، بازار استان در وضعیت ثبات قرار داشته و تاکنون هیچ‌گونه کمبود کالایی گزارش نشده است و در صورت اعلام هرگونه کمبود، در اسرع وقت تامین خواهد شد.

وی با تاکید بر حفظ و ارتقای این روند پایدار، حمایت از فعالان این عرصه، تامین و عرضه هرچه بهتر اقلام مورد نیاز مردم ، از بازرسان بسیج اصناف و ناظران بازار خواست تا با تشدید نظارت‌ها، حداکثر تلاش خود را برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات به‌کار گیرند.