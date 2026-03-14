توزیع میوه ایام پایانی سال از امروز در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد حسامی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها افزود: اتحادیه تعاونی روستایی استان، صندوق توسعه کشاورزی و شرکت تعاونی باغداران ارومیه به عنوان مباشرین استانی در زمینه میوه شب عید، تمهیدات لازم را اندیشیده و به زودی عرضه میوه شب عید در مرکز استان و شهرستان‌ها انجام می‌شود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی با اشاره به میزان مناسب ذخیره‌سازی میوه اضافه کرد: برای راه اندازی غرفه‌ها و روستا بازارها جهت توزیع میوه، امسال حداقل ۱۰ درصد از سال گذشته بیشتر برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: میوه ذخیره سازی شده امسال شامل ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز با کیفیت خوب و تولید استان و همچنین ۲۷۵ تن پرتقال تامسون شمال با قیمت مصوب کمیته راهبری استانی ذخیره سازی شده است.

حسامی با اشاره به اینکه قیمت میوه با قیمت بازار تفاوت محسوسی دارد، بیان کرد: عرضه میوه از ۲۳ اسفند ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این میزان میوه با هماهنگی قبلی توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان خریداری شده و در سردخانه‌های اتحادیه تعاون روستایی و شرکت تعاونی باغداران ارومیه ذخیره‌سازی شده است.

حسامی با اشاره به آغاز روند تامین میوه ایام پایانی سال از ماه های گذشته، اظهار داشت: توزیع این میوه‌ها از طریق ۵۰ مرکز عمده عرضه تعاون روستایی، روستا بازارها و مراکز و غرف ثابت و سیار در سطح استان با قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار استان صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد، گفت: اقلام اساسی به میزان کافی ذخیره‌سازی شده‌اند.