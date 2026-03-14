مجیدی: ۲۰ نفر از مزدوران رژیم صهیونیستی در ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی در این زمینه اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد سایبری و با همکاری شبکه منسجم بسیج مردمی، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهدای استان آذربایجان غربی چند شبکه از مزدوران مرتبط با ایادی رژیم صهیونیستی که اقدام به همکاری از جمله ارسال مشخصات اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی به دشمن صهیونیستی می‌کردند، تحت ضربه قرار گرفته و با صدور دستور قضایی ۲۰ نفر از افراد دستگیر و بازداشت شدند.

دادستان مرکز آذربایجان غربی با تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) در مجموعه‌های اطلاعاتی استان آذربایجان غربی، خواستار تداوم همکاری آحاد مردم با ستادهای خبری ۱۱۴،۱۱۳،۱۱۰ شد که ضامن شکست اطلاعاتی دشمن و نصرت بر جبهه کفر خواهد شد.

مجیدی با تشکر از بسیج مردمی تاکید کرد: تا زمانی که مردم در کنار سربازان شجاع وطن با احساس مسئولیت اجتماعی عمل کنند تمام توطئه‌های دشمنان وطن خنثی خواهد شد.

وی تأکید کرد: برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم در راستای صیانت از امنیت روانی و اجتماعی شهروندان، اولویت بی‌قید و شرط دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی استان است و هیچ‌گونه تسامحی در برخورد با مخلان امنیت عمومی صورت نخواهد گرفت.