نتایج نهایی کاردانی فنی و حرفهای دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد
اسامی پذیرفتهشدگان نهایی دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمنماه سال 1404 اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیانی که در پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمنماه سال 1404 ثبتنام و شرکت کردهاند، می توانند نتیجه پذیرش را مشاهده کنند.
اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای مختلف تحصیلی براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از رشتههای تحصیلی گروههای آموزشی از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کردهاند، بر اساس اولویت کدرشتهمحلهای انتخابی و ظرفیتهای تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش و در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.
پذیرفتهشدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبتنام و انتخاب واحد از روز یکشنبه 24 اسفندماه 1404 به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی http://uast.ac.ir مراجعه کنند.
