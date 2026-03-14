۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

۵۰ هزار بار آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی از ابتدای جنگ

منابع رسانه‌ای عبری اعلام کردند که از ابتدای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آژیر خطر ۵۰ هزار بار در سرزمین های اشغالی به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونیوز، رسانه های عبری اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند تا کنون بیش از ۵۰ هزار بار آژیر خطر در سراسر سرزمین های اشغالی به علت حملات موشکی و پهپادی ایران و حزب الله لبنان به صدا درآمده است.

این خبر در حالی است که پس از تازه ترین موج حملات موشکی از ایران و جنوب لبنان، آژیرهای خطر در مناطق گسترده ای از جنوبی و شمالی فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی ظهر امروز شنبه اعلام کرد که در پی رصد شلیک موشک از ایران به سمت بندر ایلات و منطقه النقب در جنوب سرزمین های اشغالی از شهرک‌نشینان خواسته است هر چه سریعتر به پناهگاه‌ها فرار کنند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطقی از «الجلیل غربی» و «اصبع الجلیل» در شمال سرزمین های اشغالی در پی حمله موشکی از جنوب لبنان خبر داد.

