  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

ساعات کار مرزهای سرخس و لطف آباد با ترکمنستان افزایش یافت

مشهد- رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: ساعات کار گذرگاه های مرزی سرخس و لطف آباد با کشور ترکمنستان طی روزهای جاری حدود چهار ساعت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدمعصومی فر اظهار کرد: این تصمیم برای تسهیل در ترددهای مرزی در جریان جنگ رمضان با موافقت طرف ترکمنستانی اتخاذ شده و اکنون اجرایی شده است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور ادامه داد: مطابق اعلام مسوولان محلی، ساعات کار در پایانه مرزی سرخس از ۶ صبح تا ۱۵ بود که اکنون این ساعت تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه افزایش یافته است.

وی گفت: در مرز لطف آباد شهرستان درگز نیز این مرز از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه فعالیت داشت که اکنون ساعت پایان کار مرز ۱۹ و ۳۰ دقیقه تعیین شده است.

کد خبر 6778226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

