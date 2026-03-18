ساعات کار مرزهای سرخس و لطف آباد با ترکمنستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدمعصومی فر اظهار کرد: این تصمیم برای تسهیل در ترددهای مرزی در جریان جنگ رمضان با موافقت طرف ترکمنستانی اتخاذ شده و اکنون اجرایی شده است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور ادامه داد: مطابق اعلام مسوولان محلی، ساعات کار در پایانه مرزی سرخس از ۶ صبح تا ۱۵ بود که اکنون این ساعت تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه افزایش یافته است.

وی گفت: در مرز لطف آباد شهرستان درگز نیز این مرز از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه فعالیت داشت که اکنون ساعت پایان کار مرز ۱۹ و ۳۰ دقیقه تعیین شده است.