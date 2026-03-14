انتشارات «سدید» زخمی از حملات دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز جمعه و هنگام راهپیمایی روز قدس میدان انقلاب اسلامی، انتشارات «سدید» مورد آسیب قرار گرفت.

هدف این حمله کلانتری بوده است که به ساختمان این انتشارات متصل بوده است. موشک پرتاب شده، به داخل حیاط کلانتری برخورد کرده است، اما به علت قوی نبودن آن قدرت تخریب بالایی نداشته است.

موج این انفجار باعث شکسته شدن شیشه‌ها، پنجره‌ها و لوازم داخل انتشارات شده است. آسیب جدی مورد توجه این انتشارات نبوده است و باتوجه به اتفاقات اخیر ساختمان انتشارات تخلیه بوده و خطر جانی کسی را تهدید نکرده است.