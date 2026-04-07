به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ساوه اظهار کرد: باید قدردان مردم بود، چرا که در مقاطع مختلف نشان داده‌اند با وجود همه سختی‌ها پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ شود.

وی افزود: امام خمینی(ره) با قیام خود پرچم دین را برافراشت و آن را زنده کرد و امروز پس از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، آثار این حرکت بزرگ در جهان مشهود است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس ادامه داد: بسیاری از تحلیلگران در آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که ایران به قدرتی تأثیرگذار در منطقه و جهان تبدیل شده است.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به برخی تهدیدات مطرح شده از سوی دشمنان گفت: اگرچه برخی اظهارات مانند بازگرداندن ایران به «عصر حجر» از سوی مقامات آمریکایی مطرح می‌شود، اما چنین سخنانی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نشان‌دهنده درماندگی آنان در برابر پیشرفت‌های ایران است.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی ما مقابله با سران کفر و دفاع از حق است و در این مسیر باید وحدت و همدلی داخلی حفظ شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مسائل داخلی افزود: ممکن است در داخل کشور شیطنت‌هایی صورت گیرد، اما نباید این موضوعات را به حساب جریان یا گروه خاصی گذاشت، بلکه همه باید اختلافات را کنار بگذاریم و وحدت را حفظ کنیم، زیرا موضوع امروز بحث جناحی نیست بلکه مسئله موجودیت کشور است.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: امروز دو جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار دارند و ملت ایران همواره در جبهه حق ایستاده است.

وی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان علیه ایران گفت: دشمنان حتی با وجود ایرانی، مراکز علمی و مراکز درمانی مشکل دارند و به آنها توهین می‌کنند، در حالی که برخی افراد نیز همچنان به دنبال دل بستن به وعده‌های آمریکا هستند.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی منطقه نیز گفت: در منطقه خاورمیانه حدود ۴۰۰ نیروگاه فعال وجود دارد و بخش قابل توجهی از آلومینیوم مورد نیاز آمریکا نیز از همین منطقه تأمین می‌شود، بنابراین هرگونه آسیب به زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی در نهایت به ضرر خود آنها نیز خواهد بود.

وی درباره برخی تحولات اخیر در حوزه نظامی نیز اظهار کرد: بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، بخش قابل توجهی از حملات ایران به اهداف مورد نظر اصابت کرده است و همین موضوع باعث شده دشمن به دنبال تجدید قوا باشد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی برخی معتقدند آتش‌بس می‌تواند به معنای فرصتی برای تنفس دادن به دشمن باشد.

حجت الاسلام سبزی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: انتظار است تمام ادارات شهرستان ساوه در کنار مردم باشند و حتی در ساعات شب نیز در صورت نیاز پای کار باشند تا خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: جنگ نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری باشد و در شهری که درگیر جنگ مستقیم نیست، ادارات باید با تمام ظرفیت فعالیت کنند تا کار مردم بر زمین نماند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر توجه ویژه به وضعیت کارگران تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی باید وضعیت کارگران بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و نباید حق و حقوق آنان تضییع شود.

حجت الاسلام سبزی تصریخ کرد: انتظار می‌رود هیچ کارگری در این شرایط از سوی شرکت‌ها اخراج نشود و مدیران واحدهای تولیدی نیز با درک شرایط کشور، حمایت لازم را از نیروی کار خود داشته باشند.