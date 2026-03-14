ابراهیم تهامی همچنان در بیمارستان بستری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان عصر امروز شنبه با حضور در بیمارستان شهید بهشتی آبادان از ابراهیم تهامی، بازیکن پیشکسوت و باسابقه تیم ملی فوتبال ایران، عیادت کرد.

در این دیدار که با هدف عیادت و اطلاع از روند درمانی این ورزشکار نام‌آشنای جنوب کشور انجام شد، مشاور رییس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع نیز حضور داشتند.

صالحی بهبهانی ضمن گفتگو با تیم درمان از پزشکان و پرستاران خواست تا با دقت و اهتمام ویژه روند درمان این چهره محبوب ورزشی را دنبال کنند.

وی همچنین با آرزوی سلامتی کامل برای ابراهیم تهامی، نقش ارزشمند ورزشکاران پیشکسوت را در ایجاد نشاط اجتماعی و الگوسازی میان جوانان یادآور شد.