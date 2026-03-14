پویایی و تلاش فعالان صنعت آرد در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد روز شنبه در جریان بازدید کارخانههای تولید آرد لرستان ضمن ابراز خرسندی از ظرفیتهای موجود در صنعت آرد استان، اهمیت این حوزه در تأمین امنیت غذایی مردم و همچنین نقش آن در چرخه اقتصادی منطقه را بسیار ضروری عنوان کرد.
وی ادامه داد: بازدید امروز نشاندهنده پویایی و تعهد و تلاش شبانهروزی فعالان صنعت آرد استان است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: حمایت از واحدهای تولیدی در اولویت اصلی دستگاههای اجرایی قرار دارد و این بازدیدها به ما کمک میکند تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفته و برای رفع موانع بهویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، تسهیل فرایندهای اداری و ارائه مشوقهای لازم، گامهای مؤثری برداریم.
امیدی شاهآباد همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در بخش کشاورزی و لزوم بهرهگیری بهینه از محصولات تولیدی در صنایع تبدیلی، افزود: تولید آرد باکیفیت، پایه و اساس بسیاری از صنایع غذایی دیگر است و ما باید با اتخاذ تدابیر لازم، ضمن حفظ اشتغال موجود، زمینه را برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید نیز فراهم کنیم.
وی بر عزم جدی دولت برای حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی در این برهه حساس کنونی تأکید کرد و گفت: پیام ما به فعالان اقتصادی استان، بهویژه در حوزه صنعت، این است که دولت با تمام توان در راستای رفع موانع و ایجاد رونق اقتصادی تلاش خواهد کرد.
