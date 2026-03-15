۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

استاد دانشگاه شیکاگو: مختصات جغرافیایی به نفع ایران است

استاد مطرح دانشگاه شیکاگوی آمریکا اذعان کرد که ترامپ در دام تشدید تنش ها افتاده و مختصات جغرافیایی به نفع ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو اذعان کرد: جغرافیا به نفع ایران است. گذرگاه کشتیرانی در تنگه هرمز بسیار باریک است و اسکورت‌های دریایی اهداف آسانی برای پهپادها و مین‌ها به شمار می روند.

وی در ادامه افزود: ترامپ در دام تشدید تنش افتاده است و اصرار برای ادامه این جنگ فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد.

پیشتر نیز روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، ارتش آمریکا به ترامپ هشدار داده بود که هدف قرار دادن ایران می‌تواند این کشور را به بستن تنگه هرمز وادار کند اما ترامپ خطاب به تیم خود مدعی شد که ایران قبل از این کار تسلیم خواهد شد!

