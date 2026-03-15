۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

اعتکاف رمضانیه برگزار نمی‌شود

قم- ستاد مرکزی اعتکاف، با صدور اطلاعیه ای از لغو مراسمات اعتکاف دهه آخر رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی اعتکاف با صدور اطلاعیه ای از لغو مراسمات اعتکاف دهه آخر رمضان با هدف ضرورت حضور مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در خیابان های و تجمعات مردمی در دفاع از انقلاب اسلامی خبر داد که متن این اطلاعیه به این شرح است:


بسم‌الله‌النور
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اعلام میثاقی دوباره با قائد عظیم‌الشأن، شهید امت اسلام حضرت امام خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی به اطلاع امت مؤمن و انقلابی و جامعه معتکفین می‌رساند:

اعتکاف رمضانیه سال ۱۴۰۴ به‌دلیل ضرورت حضور مردم مؤمن ایران در صحنه‌های اجتماعی و تجمعات مردمی در خیابان ها برای دفاع از انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی و همچنین خنثی‌سازی توطئه‌های ایادی استکبار برگزار نخواهد شد.

بدین‌وسیله ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و بهنگام شما مردم مومن و شهادت‌طلب در صحنه‌های دفاع از کشور، امید است همچنان پرشورتر و استوارتر از گذشته در میدان حمایت از آرمان‌های اسلامی در صحنه حضور داشته باشیم.
به امید پیروزی جبهه حق علیه باطل، آزادی قدس شریف و برگزاری اعتکاف در مسجدالاقصی.

ستاد مرکزی اعتکاف

