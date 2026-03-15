به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی اعتکاف با صدور اطلاعیه ای از لغو مراسمات اعتکاف دهه آخر رمضان با هدف ضرورت حضور مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در خیابان های و تجمعات مردمی در دفاع از انقلاب اسلامی خبر داد که متن این اطلاعیه به این شرح است:



بسم‌الله‌النور

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اعلام میثاقی دوباره با قائد عظیم‌الشأن، شهید امت اسلام حضرت امام خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی به اطلاع امت مؤمن و انقلابی و جامعه معتکفین می‌رساند:

اعتکاف رمضانیه سال ۱۴۰۴ به‌دلیل ضرورت حضور مردم مؤمن ایران در صحنه‌های اجتماعی و تجمعات مردمی در خیابان ها برای دفاع از انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی و همچنین خنثی‌سازی توطئه‌های ایادی استکبار برگزار نخواهد شد.

بدین‌وسیله ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و بهنگام شما مردم مومن و شهادت‌طلب در صحنه‌های دفاع از کشور، امید است همچنان پرشورتر و استوارتر از گذشته در میدان حمایت از آرمان‌های اسلامی در صحنه حضور داشته باشیم.

به امید پیروزی جبهه حق علیه باطل، آزادی قدس شریف و برگزاری اعتکاف در مسجدالاقصی.

ستاد مرکزی اعتکاف