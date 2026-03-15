به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌اچ‌کِی ژاپن، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور، قرار است سفر چهار روزه خود به آمریکا را از چهارشنبه آغاز کند که شامل دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز می‌شود و درخواست احتمالی برای اعزام کشتی به تنگه هرمز می‌تواند در این نشست مورد بحث قرار گیرد.

منابع دولتی ژاپن به ان‌اچ‌کی گفتند که آمریکا برای مقابله با افزایش شدید قیمت نفت دست و پا می‌زند.

آنها افزودند که پیام ترامپ نشان می‌دهد که ممکن است مستقیم از تاکایچی خواسته شود در این زمینه همکاری کند، اما ژاپن باید هر پاسخی را با توجه به محدودیت‌های قانونی خود بسنجد.

منابع وزارت خارجه ژاپن گفتند که این کشور تصمیمات خود را مستقل اتخاذ می‌کند و صرفاً به دلیل درخواست ترامپ، کشتی اعزام نخواهد کرد.

منابع وزارت دفاع هم گفتند که توکیو ممکن است درباره هرگونه استقرار احتمالی «نیروهای دفاع از خود» با تصمیم‌گیری‌های دشواری روبرو شود، از جمله نیاز به ارزیابی قانونی بودن اقدامات آمریکا و اسرائیل.

آنها افزودند با توجه به اطلاعات اندک موجود، توکیو باید تحولات را به دقت زیر نظر داشته باشد، از جمله این که آیا واشنگتن در اجلاس پیش رو درخواست‌های مشخصی مطرح خواهد کرد یا خیر.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.