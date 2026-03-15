۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

اکونومیست: فقط ۲ هفته دیگر نفت ۱۵۰ دلاری می شود

نشریه اکونومیست طی ساعات گذشته اعلام کرد که اگر اختلال در عبور و مرور نفتکش ها از تنگه هرمز فقط ۲ هفته دیگر ادامه یابد قیمت نفت از ۱۵۰ دلار عبور می کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اکونومیست، ارزیابی ها حاکی از آن است که اگر روند اختلال کنونی در تنگه هرمز تا آخر ماه جاری میلادی، یعنی ۲ هفته دیگر، ادامه یابد قیمت جهانی نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

ارزیابی کارشناسان حاکی از آن است که در صورت پایدار ماندن اوضاع کنونی و یا تشدید بحران در حوزه خلیج فارس، حتی ممکن است شاهد صعود قیمت نفت به ۲۰۰ دلار در هر بشکه هم باشیم.

از طرف دیگر کارشناسان همچنین هشدار داده اند که رسیدن قیمت نفت به ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ دلار در هر بشکه می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.

کد خبر 6775135
محمدحسین سیف اللهی مقدم

