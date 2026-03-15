مبلغ بورسیه ورزشکاران ایرانی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود که مبلغ بورسیه ورزشکاران منتخب جهت حمایت از برنامه های آماده سازی برای اعزام به المپیک های تابستانی ۲۰۲۸ لس آنجلس و زمستانی ۲۰۲۶ میلانو کورتینا از ۵۰۰ دلار به ۷۵۰ دلار ماهیانه افزایش پیدا کرد.

با این حال علی رغم اتفاقات اخیر و مشکلاتی که در برقراری ارتباط با مجامع بین المللی پیش آمده بخش اول(چهار ماهه) ۱۲ ورزشکار منتخب المپیک تابستانی و بخش پایانی ۸ نفر ورزشکار منتخب المپیک زمستانی نوسط کمیته ملی المپیک دریافت و به حساب فدراسیونهای مربوطه واریز شد.

این نفرات ماهیانه ۷۵۰ دلار تا المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس دریافت خواهند کرد که بخش اول آن که مربوط به چهار ماهه سوم سال میلادی ۲۰۲۵ و در مجموع به مبلغ سی و شش هزار دلار است، امروز به حساب فدراسیون‌ها واریز شد.

مبلغ پرداختی به ورزشکاران منتخب المپیک زمستانی ۱۲ هزار دلار است که با پرداخت این مبلغ بورسیه ورزشکاران ویژه بخش اسکی و ورزشهای زمستانی به پایان رسید.

اسامی ورزشکاران بورسیه المپیک زمستانی به شرح زیر است:

دانیال ساوه شمشکی

سمانه بایرامی بهار

صدف ساوه شمشکی

فرنوش شمشکی

مریم کیاشمشکی

محمد کیا دربندسری

محمد ساوه شمشکی

مهدی تیر

ورزشکاران بورسیه المپیک تابستانی:

علی داوودی ـ وزنه برداری

علی پاکدامن ـ شمشیربازی

علیرضا مهمدی ـ کشتی

رحمان عموزاد ـ کشتی

گیسا بایوردی ـ تیراندازی با کمان

مبینا فلاح ـ تیراندازی با کمان

هانیه رستمیان ـ تیراندازی

فاطمه مجلل ـ قایقرانی

رضا علیپور ـ کوهنوردی

آرین سلیمی ـ تکواندو

مبینا نعمت زاده ـ تکواندو

ناهید کیانی ـ تکواندو