قربانپور:بارش ها تا سه شنبه در آذربایجان غربی تداوم دارد؛ احتمال سیلاب

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب وهوای استان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با فعالیت سامانه بارشی در منطقه، تا اواسط وقت روز دوشنبه شاهد بارش متناوب باران، در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف، همراه با وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی ادام داد: با توجه به هشدارهای صادر شده، در طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها، کولاک برف، لغزندگی، مه گرفتگی، کاهش دید و اخلال در ترددهای جاده ای بویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی استان وجود خواهد داشت.

قربانپور گفت: با تضعیف این سامانه، از بعدازظهر فردا از شدت ناپایداری های جوی در استان کاسته می شود ولی با توجه به رطوبت مناسب در منطقه و عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، تا روز سه شنبه بارش های پراکنده در برخی نقاط استان محتمل است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: از نظر دمایی نیز طی روزهای آتی تغییرات دمایی چندان محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد.