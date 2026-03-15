۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

یک رسانه صهیونیستی فاش کرد؛

تأمین مالی پروژه هسته‌ای صهیونیست‌ها توسط آلمان

یک رسانه صهیونیستی فاش کرد که برلین از دهه‌ها پیش پروژه‌ هسته‌ای این رژیم را تامین مالی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برلین از دهه‌ ها پیش پروژه‌ های هسته‌ ای رژیم صهیونیستی را تامین مالی می کرد.

رسانه صهیونیستی هاآرتص در این باره اعلام کرد: آلمان غربی بین سال‌ های ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۳، سالانه مبلغی بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیون مارک را از طریق یک مکانیسم وام مخفی به اسرائیل منتقل می‌کرد.

بر اساس این گزارش، آلمان پروژه هسته‌ ای دیمونا در صحرای نقب را به‌ صورت مخفیانه تامین مالی می کرد، موضوعی که برای اولین بار در دسامبر ۱۹۶۰ فاش شد.

گزارش این رسانه صهیونیستی اضافه می کند که کمک‌ های مالی حدود ۲ میلیارد مارک، معادل تقریباً ۵ میلیارد یورو (بیش از ۵.۷ میلیارد دلار) به نرخ امروز در مجموع تخمین زده می‌شود؛ یعنی بخش قابل توجهی از پروژه هسته‌ای این رژیم توسط بودجه عمومی برلین تامین مالی شده است.

