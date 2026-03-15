به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر یکشنبه در مراسم درختکاری ۱+۱۶۵ به یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز میناب» با قدردانی از شهرداری کرمان و دیگر نهادها و مجموعه‌های مردمی اظهار کرد: حضور مردم کرمان در برنامه‌های مختلف از جمله تشییع شهدا، راهپیمایی روز قدس و دیگر تجمع‌ها و برنامه‌هایی که از ابتدای جنگ تا امروز در نقاط مختلف استان برگزار شده، جلوه‌گر بوده است.

وی با اشاره به توسعه درختکاری در محدوده گلزار شهدا، جاده کوهسار و ادامه جنگل قائم گفت: جنگل قائم یکی از پرافتخارترین فعالیت‌های مردمی استان کرمان است که با وجود مشکلات و موانع شکل گرفت و امروز ادامه و تکمیل آن با نام و یاد شهدای عزیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان افزود: اقدامات شهرداری، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی برای توسعه درختکاری در این منطقه؛ ادامه مسیر فعالیت‌هایی است که در گذشته برای شکل‌گیری جنگل قائم انجام شده است.

طالبی، ابراز امیدواری کرد که این فعالیت‌ها با حمایت شهرداری و سایر دستگاه‌ها ادامه و کرمان در حوزه درختکاری در کشور سرآمد شود.

کاشت ۲۵۰۰ اصله نهال درخت

در ادامه این مراسم، شهردار کرمان گفت: امروز کاشت ۲ هزار و ۵۰۰ اصله نهال به یاد رهبر شهید و ۱۶۵ شهید دانش‌آموز میناب در ۱۱ هکتار از اراضی توسعه جنگل قائم آغاز می‌شود.

محسن تویسرکانی، افزود: در مجموع کاشت ۴ هزار و ۵۰۰ اصله نهال در ۲۰ هکتار از اراضی پیش‌بینی شده و توسعه جنگل قائم در ادامه تا ۲۰۰ هکتار دنبال خواهد شد.

شهردار کرمان با اشاره به پیش‌بینی آبیاری قطره‌ای و استفاده از پنج حلقه چاه برای این طرح گفت: آبیاری این مجموعه با اجرای سیستم جدید انجام می‌شود و صرفه‌جویی بیش از ۶۰ درصدی در مصرف آب پیش‌بینی شده است.