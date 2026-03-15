۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

آغاز عملیات گرده افشانی نخیلات در شهرستان بستک

بستک- مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک از آغاز عملیات گرده افشانی نخیلات در سطح ۱۵۵۰ هکتار نخیلات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی گفت: سطح زیر کشت نخیلات در این شهرستان ۱۹۲۰ هکتار است که عملیات گرده افشانی نخیلات بارور در سطوح ۱۵۵۰ هکتار انجام می گیرد.

رحمانی ادامه داد: عملیات گرده افشانی در شهرستان بستک از نیمه دوم اسفند ماه شروع و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد. این گرده افشانی توسط افراد با تجربه به صورت سنتی انجام می گردد.

وی افزود: عمده نخلستان ها در روستاهای ایلود-فتویه-انوه-کوهیج و هرنگ بوده که مهمترین ارقام کشت شده خاصویی، خنیزی، حلو، برحی و... است.

مدیرجهادکشاورزی بستک یادآور شد: گرده افشانی از مهمترین و حساس ترین عملیات به زراعی خرما است که نقش بسیار مهمی در تولید میوه، کیفیت میوه و کمیت آن دارد به همین دلیل گرده افشانی باید در زمان مناسب و توسط افراد بسیار ماهر انجام گیرد.

