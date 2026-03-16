ابلاغ دستورالعمل برای حفظ ارتباط و حمایت از دانشجویان شاهد و ایثارگر

امیرعلی آقامیری، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ دستورالعملی به ادارات شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به اتفاقات اخیر و شرایط ویژه کشور خبر داد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (ع) و شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به شهدای جنگ تجاوزگرانه امریکا و اسرائیل و همچنین تسلیت ویژه دارم خدمت خانواده معظم دانشجویان شهید اخی اظهار داشت:

سازمان امور دانشجویان بر خود وظیفه اخلاقی و ذاتی می‌داند که در عرصه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و سلامت جسمی و روحی، پیگیر وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر باشد. بر این اساس از همه مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها خواسته‌ایم در شرایط موجود ارتباط خود را با دانشجویان حفظ کنند و حتی به صورت تلفنی از حال و احوال آن‌ها مطلع شوند.

وی با اشاره به دستور ریاست سازمان مبنی بر حمایت کامل از دانشجویان افزود:

مدیران دانشگاه‌ها موظفند در صورت مشاهده هرگونه نیاز یا مشکل در میان دانشجویان شاهد و ایثارگر، بدون هیچ محدودیتی در ارائه خدمات و کمک‌ها اقدام کنند.

وی افزود: همچنین از مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه ها در خواست کرده ایم، روزانه سعی کنند وضعیت دانشجویان را رصد کنند، دیدار و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدای دانشجو و مجروحان حوادث اخیر در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ادامه داد:از مدیران دانشگاه‌ها خواسته‌ایم ارتباط نزدیکی با اساتید مشاور داشته باشند تا از ظرفیت آن‌ها در تعامل بهتر با دانشجویان استفاده شود. این تعامل می‌تواند نقش مؤثری در حفظ روحیه و آرامش دانشجویان ایفا کند.

آقامیری همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته درختکاری گفت:به پاس گرامیداشت یاد و نام شهدای اخیر، مقرر شده است در دانشگاه‌ها به ازای هر شهید، درختی کاشته شود تا نمادی از پایداری و عزت این عزیزان باشد.اگر دانشگاه هایی در این ایام تولید محتوایی داشته اند و می‌تواند مفید واقع شود به ما اعلام کنند تا به همه دانشگاه ها تسریعی کنیم‌، تا همه از آن استفاده کنند .

وی در پایان ضمن دعا برای موفقیت ملت ایران اظهار امیدواری کرد:ان‌شاءالله در سایه شب‌های قدر، شاهد پیروزی و آرامش دوباره در کشور باشیم و دشمنان اسلام و ملت ایران ناکام بمانند.