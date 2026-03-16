مثلث مدعیان برای وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی/ گرایی هنوز شانس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی آسیا از ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه به میزبانی بیشکک، قرقیزستان برگزار خواهد شد.

در جریان رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی که در آلبانی برگزار شد، امیر عبدی و علیرضا عبدولی دو نماینده ایران در وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بودند.

این مسابقات به نوعی انتخابی تیم ملی بین این دو کشتی‌گیر محسوب می‌شد که در نهایت امیر عبدی با کسب مدال برنز، عملکرد بهتری از علیرضا عبدولی داشت که به عنوان پنجمی بسنده کرد.

بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی که حدود سه ماه پیش اعلام شده بود، در صورتی که امیر عبدی در رقابت‌های رنکینگ آلبانی صاحب مدال می‌شد، مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی را کسب می‌کرد که با توجه به مدال برنز، این سهمیه را به دست آورد.

پیش از این نیز سه کشتی‌گیر به رقابت‌های رنکینگ نخست که به میزبانی کرواسی برگزار شد، اعزام شدند و در نهایت علی اسکو با کسب مدال طلا، مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قرقیزستان را به دست آورد.

در صورتی که اسکو در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز صاحب مدال شود، باید شاهد یک انتخابی جذاب میان عبدی و اسکو برای تعیین ملی‌پوش نهایی این وزن برای مسابقات جهانی خواهیم بود.

البته محمدرضا گرایی نیز همچنان شانس حضور در مرحله نهایی چرخه را دارد، هرچند گفته می‌شود قهرمان المپیک توکیو با مصدومیت مواجه شده و از شانس کمتری برای ادامه حضور در چرخه انتخابی وزن ۷۷ کیلوگرم برخوردار است.

رقابت‌های قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و قهرمانی امیدهای جهان در فاصله زمانی کمتر از ۶۰ روز برگزار می‌شود و کادر فنی باید سه نماینده مدعی این وزن را برای حضور در این میادین مهم آماده کند.