اجرای طرح سرو ایران در «بقاع متبرکه» کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم پیش از ظهر دوشنبه در مراسم پوثش سرو ایران و کاشت نهال به یاد رهبر شهید در نوشهر افزود: طرح سرو ایران را در همه مناطق کشور به ویژه بقاغ متبرکه باید گسترش دهیم.

وی از کاشت نهال به یاد امام شهید، شهدای جنگ اخیر به ویژه دبستان میناب و شهدای شهرستان نوشهر خبر داد.

مهرداد خزایی پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر نیز با اشاره به اقدامات اداره کل در سال جاری افزود: اخذ اراضی شنی و ماسه ای به مساحت ۵۷ هکتار از اداره ثبت و اسناد، واگذاری زمین برای نیروگاه خورشیدی ۲ مورد و و در سطحی به وسعت ۷ هکتار و نهالکاری اراضی ساحلی در غرب مازندران به وسعتی در حدود۶۰ هکتار از جمله اقدامات است.

وی‌گفت: اداره کل برتر در سطح استان در مدیریت پنجره واحد زمین و لوح تقدیر از مقام قضایی استان، اجرای آبخیزداری (۷۱۰ بند آبخیزداری شامل، بند سنگی ملاتی و سنگی گابیونی، دیوار سنگی ملاتی، دیوار سنگی ملاتی که ۱۱ مورد بند های مشبک سرشاخه گیر در طی چند سال ساخته شد و در سطح ۲۵ هزار هکتار به حجم ۲۴ هزار مترمکعب، عملیات بیو مکانیکی در سطح ۲۰ هکتار از دیگر اقدامات است.

وی ادامه داد: کشت و توسعه گیاهان دارویی در ۲۸۰ هکتار در مراتع، کشف چوب آلات قاچاق به میزان ۴۷۳ متر مکعب که با کاهش ۳۴ درصد نسبت به سال قبل مواجه بود از دیگر اقدامات است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران یادآور شد: تولید نهال از اجرای طرح مردمی به میزان بیش از ۹ میلیون اصله، زراعت جوب ؛ ۷۹۶ هکتار از دیگر تلاش ها است.