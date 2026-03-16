به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در تازه ترین عملیات خود ۲ هدف راهبردی در عمق فلسطین اشغالی را هدف حملات خود قرار داد.

حزب‌الله لبنان در این حملات یک کارخانه تسلیحاتی و یک پایگاه هوایی را در هم کوبید. در جنگ زمینی نیز ۳ تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی توسط رزمندگان مقاومت منهدم شد.

عناصر حزب الله لبنان همچنین در مناطق مرزی و درگیری‌های زمینی، جلوی پیشروی پیاده ‌نظام و ادوات زرهی ارتش اسرائیل به سمت شهرک‌های الخیام، عیترون و مارون الراس را گرفته و خسارات و ضربات شدیدی به آن‌ها وارد کردند.

صبح امروز منابع صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم اعلام کردند که لشکر ۹۱ ارتش رژیم صهیونیستی حملهٔ زمینیِ محدودی را برای مقابله با حزب‌الله در جنوب لبنان آغاز کرده است.

پیش از این شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به مشارکت حزب الله لبنان در جنگ اعلام کرد که بخشی از توانمندی‌هایی که ارتش اسرائیل تصور داشت آن را نابود کرده است، در دور جدید درگیری ها کاملا خود را نشان داد.

این گزارش افزود که این توانمندی ها به ویژه در میان نیروهای ویژه رضوان حزب الله لبنان همچنان وجود دارد.