به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست با مدیران دفاتر تخصصی و ستاد معاونت وزارتخانه، گفت: در راستای عمل به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم پیشرفت برای اجرا و تأمین اعتبار طرحهای عمرانی کشور در حوزه آب و خاک، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای اجرای طرح ساختمان شبکههای آبیاری و زهکشی به ۱۹ استان کشور تخصیص یافت.
وی با بیان این که توزیع استانی تخصیص مذکور به استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، جنوب کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان صورت گرفته است، افزود: طی مکاتبهای از روسای سازمان جهادکشاورزی استانهای مذکور خواسته شده است با توجه به فرآیند و سازوکار پیشبینی شده در خرید اوراق مرابحه و قرارداد فی مابین معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق سرمایهگذاری یکم بانک عامل، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی با هماهنگی مدیر مالی آن سازمان، اقدامات لازم را در خصوص پرداخت مطالبات انجام دهند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: مبلغ ۵ میلیارد تومان اوراق مرابحه نیز برای طرح تامین و انتقال آب برای باغات در اراضی شیبدار به استانهای کرمانشاه، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و گلستان نیز تخصیص یافته است.
