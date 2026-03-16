هشدار دادستانی مرکز هرمزگان به مروجان ناامنی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با ابراز همدردی با خانواده‌ شهدای حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بیانیه‌ای برای حفظ آرامش و امنیت خاطر شهروندان منتشر کرد.

دادستانی مرکز استان خطاب به مردم دلاور و همیشه در صحنه استان، تصریح کرد: در شرایطی که ایران اسلامی در معرض حملات خصمانه و تجاوزات بی‌رحمانه ائتلاف قدرت‌های متجاوز به رهبری آمریکا و رژیم خبیث اسرائیل که در معرض شکست می باشند قرار دارد انتظار می رود امنیت وآرامش جامعه بیش از پیش حفظ شود.

بنابراین، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و مراسم چهارشنبه سوری هشدار جدی داده می شود در این شرایط ویژه، هرگونه اقدامی که باعث ایجاد ترس و دلهره، برانگیختن نگرانی‌ها و مختل کردن آرامش روانی مردم داغدار و نگران شود، طبق قانون به عنوان اخلال در نظم عمومی وحسب مورد جرم علیه امنیت تلقی گردیده و با جدیت با آن برخورد خواهد شد.