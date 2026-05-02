جزئیات ترخیص بدون ارز کالای ضروری وارداتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، خبری با عنوان «حذف ثبت سفارش برای کالاهای ضروری واردات» بر اساس نامه رئیس کل سازمان توسعه تجارت در برخی از رسانه‌های برخط و کانال‌های خبری منتشر شد. در ادامه نکات تکمیلی سازمان توسعه تجارت ایران بر این خبر برای شفاف کردن آن آورده می‌شود.

بر اساس مصوبه شعام که ۱۱ اسفند سال گذشته ابلاغ شد؛ یکسری کد تعرفه‌های اقلام ضروری وارداتی شامل مواد اولیه و ماشین آلات تولید با نظارت وزارت صمت اگر پیش از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ وارد گمرک شده باشند امکان ترخیص بدون انتقال ارز از گمرک را دارند.

گفتنی است؛ این لیست وزارت صمت در چند مرحله ابلاغ و در آخرین مرحله آن را تجمیع کرده است؛ هم اکنون ۲ هزار ۵۷۰ کد تعرفه ضروری به اضافه کد تعرفه ماشین آلات را به گمرک، برای استفاده از مصوبه شعام ابلاغ کرده است.

بنا بر این گزارش ثبت سفارش باید انجام شود و ورود کالا در گمرکات به مثابه طی شدن مراحل اداری و ثبت سفارش تلقی می‌شود اما در شرایطی صاحب کالا تمایلی به تخصیص تامین ارز ندارد از این‌رو انتخاب می‌کند که بدون انتقال ارز، کالا را از گمرک خارج کند.