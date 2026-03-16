وداع پرفروغ گلستان با۲شهید دفاع از میهن؛ پاسخ حماسی مردم به تجاوز دشمن

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: استان گلستان، همواره دیاری دلاور بوده است، اما امروز دلاوری‌های فرزندان آن رنگ و بوی دیگری دارد. در جنگی که دشمن، دیگر رژیم بعثی عراق نیست، بلکه ائتلافی از استکبار جهانی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی است که مرزهای هوایی و امنیت ملی ما را هدف قرار داده‌اند. شهید امیرسرتیپ محمد مرتضوی رودبارکی، فرمانده‌ای با تجربه و چهره‌ای شناخته‌شده در نیروهای مسلح، و شهید مرتضی اله‌دادی، سربازی مخلص و غیور، در این میدان نبرد جدید و در خط مقدم دفاع از خاک پدری، جان بر کف نهادند.

آن‌ها در برابر رگبارهای موشکی و حملات هوایی دشمن، با صلابت ایستادند و نشان دادند که ارتش و نیروهای نظامی ایران، همانند روزهای اول انقلاب، آماده‌ترین نیروها برای دفاع از حریم ولایت و ملت هستند. بازگشت پیکر این دو شهید، گرچه غبار اندوه بر چهره شهر نشاند، اما امید و غیرت را در رگ‌های مردم دوچندان کرد.

امنیت، حاصل خون شهداست

امروز خیابان‌های منتهی به گلزار شهدای گرگان، مکانی برای نمایش وحدت و انسجام ملی بود. زنان، مردان، جوانان و کهنسالان، همه با یک هدف و یک حس آمده بودند: نشان دهند که در برابر تهدیدات دشمن، هراسناک نیستند. سیل جمعیت عزادار که پرچم‌های سه رنگ ایران و پرچم‌های عزاداری در دست داشتند، فریاد می‌زدند که امنیت این مرز و بوم، مدیون خون پاک فرزندانی چون مرتضوی رودبارکی و اله‌دادی است.

دشمن فکر می‌کند با ترور و جنگ روانی می‌تواند اراده ملت را بشکند، اما این صحنه‌های باشکوه، ثابت می‌کند که هر شهیدی که به خاک سپرده می‌شود، نه تنها باعث تضعیف نشده، بلکه مانند مشتی بر آتش خشم مردم می‌ریزد و آن‌ها را مصمم‌تر می‌کند.

صدای ملت در خیابان‌ها

در میان این دریای خروشان عزاداران، صداهایی شنیده می‌شد که هر کدام حکایتی از درد، امید و غیرت داشتند. سه تن از شهروندان حاضر در مراسم، احساسات خود را با ما در میان گذاشتند.

یکی از حاضران، حاج محمد، مردی حدوداً ۶۰ ساله با سابقه رزم در جنگ تحمیلی بود که با چشمانی اشک‌آلود اما نگاهی نافذ به خبرنگار مهر، گفت: ببینید، من جوانی‌ام را در خندق‌ها گذراندم و بوی باروت را خوب می‌شناسم.

وی افزود: امروز وقتی پیکر این دو شهید را دیدم، یاد سال ۵۹ و ۶۰ افتادم، اما با یک تفاوت بزرگ؛ دشمن امروز عوض شده اما روحیه ما همان است. آمریکا و اسرائیل فکر می‌کنند با بمب و موشک می‌توانند ملت ایران را شکست دهند؟ سخت در اشتباه هستند.

وی ادامه داد: امروز ما اینجا آمده‌ایم تا به آن‌ها بگوییم که ما هر روز شهید می‌دهیم، اما هر روز قوی‌تر می‌شویم. شهید مرتضوی رودبارکی و شهید اله‌دادی نشان دادند که نیروهای مسلح ما همانند کوه استوارند. این اشک‌هایی که می‌ریزیم، اشکِ ضعف نیست، اشکِ غرور است. ما تا آخرین قطره خونمان در این میدان می‌مانیم و اجازه نمی‌دهیم یک وجب از خاک ایران به دشمن داده شود. این تشییع، رفراندوم ماست؛ رفراندومی برای دفاع از خون شهدا و انقلاب.

در کنار وی، زنی جوان به نام ملیحه ساور، با کودکی در آغوشش ایستاده بود و با وجود غم و اندوه در چهره، صدایی رسا داشت.

وی به خبرنگار مهر گفت: من خیلی از هم وطنان خودم را در همین جنگ اخیر با دشمنان آمریکایی و اسرائیلی از دست دادم امروز آمدم به این خانواده ها بگویم تنها نیستن و ما کنارشان هستیم. دشمن فکر می‌کند با کشتن مردان ما، ما را خانه‌نشین می‌کند؟ ما زنان ایرانی، زنان کربلا هستیم.

وی افزود: ما آمده ایم تا به دشمن نشان دهیم ما همچنان از نظام و رهبرمان حمایت می‌کنیم. شهید مرتضی اله‌دادی و امیرسرتیپ رودبارکی قهرمانان واقعی ما هستند، نه آن بازیگران و سلبریتی‌هایی که در غربت زندگی می‌کنند. ما به دنیا ثابت کردیم که با وجود تمام فشارها و تحریم‌ها و جنگ، زیر بار ذلت نمی‌رویم.

جوانی حدود ۲۵ ساله به نام علی، دانشجوی دانشگاه بود که با پرچم ایران در دست شور و اشتیاق خاصی داشت. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند نسل جدید ما از جنگ می‌ترسد و به دنبال مهاجرت است. امروز این جمعیت عظیم جوانان در تشییع این دو شهید، ثابت کرد که نسل سوم و چهارم انقلاب، پشت سر رهبری و نیروهای مسلح است.

وی ادامه داد: ما جوانان، آماده‌ایم تا همین الان لباس رزم بپوشیم و به جبهه برویم. شهادت این بزرگواران برای ما یک مدرسه بود؛ مدرسه‌ای که به ما آموخت آزادی و عزت به قیمت خون دادن است.

این دانشجو گلستانی گفت: آمریکا و اسرائیل باید بدانند که با هر موشکی که می‌زنند، هزاران «مرتضی اله‌دادی» دیگر در این کشور متولد می‌شوند. ما از شهادت نمی‌ترسیم. امروز صحنه‌های گرگان، ضربه‌ای محکم به صورت دشمنان بود. ما تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون، پای این انقلاب و این خاک می‌مانیم و پیروز میدان خواهیم بود.

پیامی به کاخ سفید و تل‌آویو

مراسم تشییع امروز در گرگان، یک رویداد معمولی نبود؛ این یک مانور بزرگ عشق، وفاداری و اقتدار بود. حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و ابراز همدردی با خانواده شهدا، خط بطلانی بر تمام محاسبات نظامی و امنیتی دشمنان کشید. آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که جنگ فیزیکی و ترور، راه به جایی نمی‌برد. ملت ایران با هر شهیدی که تقدیم می‌کند، محکم‌تر از قبل به سمت اهداف خود حرکت می‌کند. خون شهیدان مرتضوی رودبارکی و مرتضی اله‌دادی ضامن بقا و امنیت ماست و راه آن‌ها با قدرت توسط نسل‌های آینده ادامه خواهد یافت. ما در جنگی هستیم که قطعاً پیروزی با آن‌هایی است که خدا را یار خود دارند.