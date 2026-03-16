نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با ۱۵۱ غرفه در رشت تا پایان سال فعال است 

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه ضمن بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در محل دائمی نمایشگاه های استان در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به انواع کیف و کفش و پوشاک و کالاهای پرمصرف عیدانه در آستانه فرا رسیدن سال نو برپا شده است.

وی تعداد غرفه های ایجاد شده را در این نمایشگاه بهاره ۱۵۱ غرفه برشمرد و گفت: انواع محصولات با تنوع مختلف با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی در غرف این نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان اصلی و بی واسطه در حال عرضه می باشد و این قیمت ها از کف بازار با تخفیفات درج شده بسیار مناسب تر می باشد.

پورحیدری هدف از این اقدامات را تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها به نفع مردم توصیف کرد و افزود: در همین راستا با هماهنگی جهاد کشاورزی و تعاونی روستایی ۱۲۰تن پرتقال و ۱۲۰تن سیب با قیمت تنظیم بازار در حال عرضه می باشد که قیمت سیب مرغوب ۱۳۵ هزار تومان و قیمت پرتقال با کیفیت مناسب ۶۵ هزار تومان می باشد.

مدیر کل صمت گیلان در پایان خاطر نشان کرد: ساعات بازدید و خرید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از ساعت ۱۵ لغایت ۲۲ می باشد که در صورت مشاهده مشکلات و تخلف احتمالی سامانه ۱۲۴ نظارتی این اداره کل ضمن پاسخگویی لازم، در اسرع وقت به شکایات واصله رسیدگی خواهد نمود.