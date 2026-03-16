  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با ۱۵۱ غرفه در رشت تا پایان سال فعال است 

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالابا ۱۵۱ غرفه در رشت با هدف تسهیل دسترسی به ارزاق پرمصرف و سایر کالاهای عیدانه تا پایان سال فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه ضمن بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در محل دائمی نمایشگاه های استان در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به انواع کیف و کفش و پوشاک و کالاهای پرمصرف عیدانه در آستانه فرا رسیدن سال نو برپا شده است.

وی تعداد غرفه های ایجاد شده را در این نمایشگاه بهاره ۱۵۱ غرفه برشمرد و گفت: انواع محصولات با تنوع مختلف با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی در غرف این نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان اصلی و بی واسطه در حال عرضه می باشد و این قیمت ها از کف بازار با تخفیفات درج شده بسیار مناسب تر می باشد.

پورحیدری هدف از این اقدامات را تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها به نفع مردم توصیف کرد و افزود: در همین راستا با هماهنگی جهاد کشاورزی و تعاونی روستایی ۱۲۰تن پرتقال و ۱۲۰تن سیب با قیمت تنظیم بازار در حال عرضه می باشد که قیمت سیب مرغوب ۱۳۵ هزار تومان و قیمت پرتقال با کیفیت مناسب ۶۵ هزار تومان می باشد.

مدیر کل صمت گیلان در پایان خاطر نشان کرد: ساعات بازدید و خرید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از ساعت ۱۵ لغایت ۲۲ می باشد که در صورت مشاهده مشکلات و تخلف احتمالی سامانه ۱۲۴ نظارتی این اداره کل ضمن پاسخگویی لازم، در اسرع وقت به شکایات واصله رسیدگی خواهد نمود.

کد خبر 6776385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها