عفری: ارائه خدمات مطلوب به مردم از اولویت ها است

حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب به مردم و رضایتمندی آنان از اولویت ها است.
وی بر ضرورت تداوم خدماترسانی بدون وقفه و جلب رضایت مردم این شهرستان تأکید کرد.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: خدماترسانی به مردم نباید دچار وقفه شود و همه دستگاهها باید با تمام توان در مسیر خدمت به شهروندان و روستائیان تلاش کنند.
عفری در خاتمه با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مطلوب به مردم گفت: مردم ما لایق بهترین خدمات هستند و مسئولان باید با برنامهریزی و تلاش مضاعف، بهترین خدمات را به آنان ارائه دهند.
