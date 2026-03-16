کشف ۱۳۰ هزار عدد ترقه غیرمجاز در لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن امجدیان گفت: مامورین انتظامی شهرستان حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند .

وی با اشاره به اینکه مامورین در بازرسی از این خودرو ۱۳۰ هزار عدد انواع ترقه را کشف کردند، افزود : کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند .

فرمانده انتظامی لامرد از شهروندان درخواست کرد کنترل و مراقبت بیشتری نسبت به جوانان و فرزندان خود داشته باشند تا دچار آسیب‌ها و خطرات احتمالی استفاده از مواد محترقه خطرناک نشوند و در صورت داشتن هرگونه اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فروش و یا نگهداری مواد محترقه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند