کشف محموله ۷۰۰ میلیاردی کالای قاچاق در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: در راستای برخورد با پدیده شوم قاچاق، ماموران انتظامی جهرم از انبار کالای فاقد مجوز در یکی از محله های این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل، ۲۷ هزار قلم کالای قاچاق، فاقد مجوز و بدون تاریخ از نوع لوازم آرایشی و بهداشتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در خصوص این پرونده یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.