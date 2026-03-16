به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه در نشست مشترک شورای معاونان و مدیران‌کل کانون پرورش فکری بر لزوم آمادگی کانون برای هر شرایطی تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ابتدای این نشست ضمن خدا قوت و آرزوی قبولی طاعات و قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در کانون، غمِ جانکاه از دست دادن رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت و افزود: بعد از انبیا و اولیا مثل مقام معظم رهبری بنده مخلص پیدا نمی‌کنیم که این قدر توکل، اطمینان، اعتمادش و ایمانش در اوج باشد و حسب فرمایش خودشان هیچ مزدی بالاتر از شهادت برای چنین بنده‌ای نیست و این بالاترین مزدی بود که خدا به بنده صالح خودش داد.

او در ادامه به غمِ عمیق و جانکاه شهادت دانش‌آموزان مینابی اشاره کرده و آن را فاجعه‌ی بشری خواند.

کاظمی در بخش بعدی سخنانش ضمن تبریک انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، از انتخاب هوشمندانه، دقیق، درست و به‌موقع مجلس خبرگان قدردانی کرد و حفظ وحدت، حمایت و بیعت با رهبر انقلاب را راز رسیدن کشتی انقلاب به سرمنزل مقصود و حکمت جهانی حضرت مهدی(عج) دانست.

کاظمی در ادامه با اشاره به حضور پررنگ، پیش‌ران و مجدانه‌ همکاران کانون پرورش فکری در میدان، از گزارش‌هایی که در حوزه تولید محتوا و فعالیت‌های مراکز کانون، کانون زبان ایران و پرداخت مطالبات همکاران ارائه شده بود، قدردانی کرد و افزود: فعالیت‌های کانون آرامش ایجاد می‌کند.

او هم‌چنین شهادت معصومه حسینی‌دستفروش از همکاران امور مالی کانون را تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با مدیرعامل کانون برای تسلیت به دیدار تک فرزند این همکار بروند.

این مقام‌مسئول در ادامه به ظرفیت بسیار بالای کانون پرورش فکری اشاره کرده و گفت: استرس‌ها و اضطراب‌ها در بخش کودک و نوجوان بیشتر است و این قشر هنور به درک درستی از شرایط نرسیده‌اند و ماموریت شما و مدیران‌کل کانون از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت‌های کانون زبان ایران، گفت: این‌که کار را تعطیل نکردید و با قدرت و قوت ادامه دادید خیلی خوب است و استقبالی هم که شده خوب‌تر است و نشان از پویایی و زنده بودن کانون و فعالیت‌های عزیزان ما در بخش‌های مختلف دارد.

توصیه‌های وزیر آموزش و پرورش به کانونی‌ها

کاظمی در ادامه از همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواست در تمام فعالیت‌ها استمرار داشته باشند و برای تمام سناریوها آماده باشند.

او افزود: اکنون نیروهای آموزش و پرورش بسیج شده‌اند که در هر شرایطی و حتی نبود اینترنت معلمان به‌صورت چهره به چهره محتواها را به دانش‌آموزان برسانند و کانون نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان مراکز فرهنگی هنری خود برای چنین سناریویی آماده باشد.

اهمیت برگزاری چهلم شهدای میناب در تمامی مراکز کانون‌

وزیر آموزش و پرورش به مدیران ارشد و مدیران‌کل استانی کانون گفت: برای چهلم شهدای میناب کاری کنید که در تمام مراکز کانون در استان‌ها ستاد بزرگ‌داشت شهدای میناب تشکیل شود و این آیین به موجی از خشم و نفرت عمومی نسبت به استکبار و موجی از توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.

کاظمی اضافه کرد: تصاویر دانش‌آموزان شهید را در معرض دید اعضا قرار دهید و با استفاده از ظرفیت تک تک مراکز در مدح‌شان شعر سروده شود، قصه گفته شود، تئاتر ساخته شود. چراکه همین ابزار هنری که در دست شماست، بهترین ظرفیت است.

او افزود: هر استانی بنا بر خلاقیت، ذوق و سلیقه خودش و تعداد مخاطبانی که تحت پوشش دارد روز چهلم را برگزار کند و مستندسازی و در فضای بین‌المللی بازتاب دهد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بازتاب این تولیدات در فضای بین‌المللی بسیار مهم است و حتما کانون در این حوزه اقدام‌های بین‌المللی وسیعی انجام دهد. از مکاتبه‌ها گرفته تا انعکاس عمق این فاجعه در فضای رسانه و جوامع بین‌المللی.

کاظمی با تجلیل از اجتماع بزرگ کودکان و نوجوانان در شهر زنجان و قابل تقدیر شمردن این رویداد، خاطرنشان کرد: تجربه‌گردانی و الگوبرداری از خلاقیت‌های استان‌ها و تجربه‌های الگو هم در این شرایط مهم است.

وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنانش گفت: ما از این‌که شما محتوا تولید کردید خوش‌حالیم اما باید از رسیدن محتواها به دست مخاطب اطمینان حاصل کنیم.

کاظمی افزود: این محتواها باید در تمام فضاهای ممکن ‌مثلا شبکه‌های تلویزیونی و دیگر رسانه‌ها حتی برای اندک مخاطبان انتشار داده شود.

ظرفیت مربیان بسیار مهم است

وی تأکید کرد: اساسی‌ ترین ظرفیت در اختیار مربیان مراکز کانون است. شما باید شبکه ارتباط مربی مرکز را با دانش‌آموز و کودک و نوجوان محکم کنید که حتی اگر اینترنت قطع شد ارتباط باشد و فعالیت کانون تعطیل نشود.

تأکید بر اهمیت تولید محتوای بومی متناسب با زیست بوم کودک و نوجوان در هر منطقه از دیگر توصیه‌های وزیر به کانونی‌ها بود.او گفت حتی یک کودک در مناطق دورافتاده را دست کم نگیرید چه بسا انتقال پیام از سوی او بهتر، محکم‌تر، درست‌تر و اثرگذارتر باشد. مربیان و مدرسان باید ارتباط با اعضا را به صورت چهره به چهره داشته باشند.

محوریت قرآن برای بچه‌ها

کاظمی تصریح کرد: خواهشم این است در دوره کودکی و نوجوانی محوریت قرآن را از بچه‌ها نگیرید. برای آن هم کار کنید که چگونه می‌شود با خدا ارتباط برقرار کرد و محوریت نماز، قرآن، خدا و ایمان را که منجی و پناهگاه همه ماست در بحران‌ها از دست ندهید.

این مقام مسئول در پایان گفت: نترسید، امید داشته باشید خدا با ماست. با امیدواری خواهیم توانست بر دشمنان و مشکلات فایق آییم. پیروزی از آن اسلام است و شرط این پیروزی ایمان و اتصال به خداست.

کاظمی با اشاره به فرازی از زیارت امین‌الله افزود: از قضا و قدر الهی نمی‌شود فرار کرد و شما تدابیر لازم انجام دهید اما نترسید هر چه خدا مقرر کرده باشد، رقم می‌خورد و چه بهتر که شهادت نصیب ما شود.