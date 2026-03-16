مکرون به هشدار دوویلپن در مورد غیرقانونی بودن جنگ علیه ایران گوش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: آیا حاضرید لااقل به حرفهای نخست وزیر سابق خودتان درباره غیرقانونی بودن تجاوز جاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران، گوش فرا دهید؟»
نخست وزیر سابق فرانسه در اظهاراتی با اشاره صریح به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأکید کرده است که این درگیری «غیرقانونی، نامشروع، ناکارآمد و خطرناک» است و هیچ ارتباطی با ادعای «آزادسازی مردم ایران» ندارد.
وی با تأکید بر وضعیت انسانی فاجعهبار ناشی از جنگ در غرب آسیا، گفته است که اروپاییها باید اقدامات مستقلانهای از جمله تحریم اسرائیل انجام دهند.
دوویلپن از اروپا خواسته است موضعگیری صریحی اتخاذ کند، جنگ آمریکا را محکوم کند، از همراهی با سیاستهای تهاجمی واشنگتن دست بکشد و دیگر برای التماس به دفتر کاخ سفید نرود.
نخست وزیر سابق فرانسه هشدار داده است که ادامه این ماجراجویی، جهان را بیثباتتر، اروپا را تضعیف و فاجعهای در حال وقوع است که اروپاییها باید چشمان خود را باز کنند و از پیروی کورکورانه از دونالد ترامپ و سیاستهای جنگی او دست بردارند.
