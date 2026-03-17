توقف عرضه ۱۲ میلیون بشکۀ نفت و گاز در غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقم شامل ۷ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌شود که معادل حدود ۷ درصد از تقاضای جهانی نفت است.

براساس این گزارش، تحلیلگران این موسسه درباره احتمال کاهش بیشتر تولید درآینده هشدار داده‌اند و این وضعیت را یک زنگ خطر جدی برای امنیت انرژی جهانی قلمداد می‌کنند.

در پی بسته شدن تنگه هرمز، کارشناسان و تحلیلگران درباره بحران انرژی ناشی از تداوم جنگ علیه ایران هشدار داده اند.

روزنامه وال استریت ژورنال درگزارشی نوشت که مدیران ارشد اجرایی شرکتهای نفتی آمریکا هشدار داده اند که در صورت ادامه جنگ تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بحران انرژی تشدید خواهد شد.

مدیران شرکت‌های سرشناس نفتی شامل اکسان موبیل، شورون و کانکو فیلیپس در نشست‌هایی با مقام‌های دولت واشنگتن هشدار داده‌اند با ادامه یافتن جنگ علیه ایران، اختلال در جریان حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز تشدید و بی‌ثباتی انرژی در منطقه و جهان بدتر خواهد شد و روند افزایش قیمت نفت نیز تشدید خواهد شد.