به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پیگیری مسائلل کارگری در استان بوشهر تلاشهای گستردهاز سوی دستگاههای اجرایی، نهادها و اعضای کمیسیون کارگری صورت گرفته است.
وی با اشاره به پیگیری مسائل و خواستههای جامعه کارگری استان در طول سال اضافه کرد: این وضعیت در شرایط کنونی با انسجام و جدیت بیشتری ادامه دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت مطلوب پرداخت معوقات، حقوق و مزایای کارگری در استان بوشهر افزود: حمایت از جامعه کارگری و پیگیری پرداخت بهموقع مطالبات در دستور کار است.
ساماندهی فعالیت شرکتهای پیمانکاری
وی یکی دیگر از رویکردهای مهم در استان را ساماندهی فعالیت شرکتهای پیمانکاری دانست و ادامه داد: جامعه کارگری در توسعه اقتصادی و پیشبرد فعالیتهای صنعتی استان نقش مهم و اثرگذاری دارد.
جهانیان با اشاره به میزبانی استان بوشهر از بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور بهویژه در مناطق صنعتی و انرژی اضافه کرد: پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارگران به صورت ویژه دنبال میشود.
اصلاح دستمزدها
وی با تاکید بر اهمیت اصلاح دستمزدهای اعلامی و اظهارکرد واقعی کارگران توسط شرکتهاخاطرنشان کرد: اصلاح این روند شتاب خوبی دارد و موجب واقعی سازی حقوق بازنشستگان و پاداش پایان خدمت آنان خواهد شد.
رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر بیان کرد: تعدادی از شرکتها در یک سال گذشته با همکاری مناسب و استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به بهروزرسانی و پرداخت مطالبات کارگران اقدام کردهاند که این رویکرد قابل تقدیر است.
تقدیر از شرکتهای پیشتاز و قانونمند
وی افزود: معرفی و تقدیر رسانهای از شرکتهایی که در پرداخت مطالبات و رعایت حقوق کارگران عملکرد مطلوبی داشتهاند، میتواند به عنوان یک الگو برای سایر مجموعهها مطرح شود و انگیزه لازم برای تقویت مسئولیتپذیری در حوزه کارگری را افزایش دهد.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه اولویت تصمیمگیریها در حوزه کارگری باید حمایت از کارگران باشد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، ضروری است همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط تلاش کنند تا فشارهای اقتصادی کمتر به اقشار پایین جامعه وارد شود.
جهانیان افزود: جامعه کارگری از ارکان اصلی تولید و توسعه اقتصادی کشور است و باید با همکاری همه بخشها، زمینه حفظ امنیت شغلی، ارتقای رفاه و صیانت از حقوق قانونی این قشر فراهم شود.
