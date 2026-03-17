به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۶ هزار نفر از هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر در عرصه‌های فرهنگ،هنر و رسانه کشور با امضای بیانیه‌ای، به ضرورت یکپارچگی و همبستگی ملی تاکید کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

ایران، این سرزمین کهن و مهد فرهنگ، تمدن و آزادگی، در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد ایستادگی مردمانی بوده است که عزت، استقلال و سربلندی میهن خویش را بر هر چیز مقدم دانسته‌اند. ملت بزرگ ایران از دیرباز به صلابت، غیرت و روحیه استقلال‌طلبی شهره بوده و هرگز در برابر زورگویی و سلطه‌طلبی مستکبران سر تعظیم فرود نیاورده است.

در روزهایی که دشمنان آمریکایی و صهیونی این مرز و بوم بار دیگر با حملاتی ناجوانمردانه و اقدامات خصمانه و خلاف تمامی معیارهای بین المللی، امنیت و آرامش این سرزمین را نشانه گرفتند و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مرجعیت شیعه و جمعی از فرزندان برومند این ملت به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، ملت ایران بار دیگر با اتکا به ایمان، بصیرت و همبستگی ملی، عظمت و استواری خود را به نمایش گذاشت و پاسخی قاطع و درخور به حاکمان متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی داد.

دشمنان در خیال خام خویش می‌پنداشتند که با چنین اقدامات مذبوحانه‌ای می‌توانند اراده ملت ایران را درهم شکنند و با ایجاد تفرقه و تزلزل، رؤیای دیرینه تجزیه ایران عزیز را محقق سازند؛ غافل از آن‌که تاریخ گواه بیداری، آگاهی و غیرت ریشه‌دار ایرانیان است و هر توطئه‌ای در برابر اتحاد و هوشیاری این ملت بزرگ، سرانجامی جز شکست و رسوایی نخواهد داشت.

ما هنرمندان ایران اسلامی، ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت رهبر عزیز انقلاب، فرماندهان و جمعی از فرزندان رشید این مرز و بوم و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و ابراز خرسندی از انتخاب به موقع و شایسته سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سید مجتبی خامنه ای، با صراحت و قاطعیت کامل شرارت‌ها و تجاوزهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم که تا پای جان بر آرمان‌های والای امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی پایبند خواهیم ماند.

ما بر این باوریم که پاسداری از عزت، استقلال، آب و خاک و تمامیت ارضی ایران عزیز، مسئولیتی ملی و تاریخی است که بر دوش همه فرزندان این سرزمین قرار دارد. از این رو، با حضور در صحنه و همدلی با ملت بزرگ و متمدن ایران، اظهارات توهین‌آمیز و مواضع خصمانه دشمنان امریکایی صهیونی این ملت را مردود دانسته و بر عزم راسخ خود در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های این سرزمین تأکید می‌ورزیم.

بی‌تردید، با هر شهیدی که در راه پاسداری از عزت و استقلال ایران اسلامی تقدیم می‌شود، نهال استقامت این ملت تنومندتر و اراده فرزندان این مرز و بوم در صیانت از ارزش‌های والای ایران عزیز استوارتر خواهد شد.