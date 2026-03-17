به گزارش خبرنگار مهر، در کنار این مدرسه که در پی اقدام جنایتکارانه آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت، قرار است با همت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مدرسهای جدید ساخته شود.
بر اساس این گزارش، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و کمکهای خیرین، بازسازی و ساخت مجدد این فضای آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است تا زمینه بازگشت دانشآموزان به محیطی ایمن و مناسب برای تحصیل فراهم شود.
مسئولان این ستاد با تأکید بر نقش مهم مشارکتهای مردمی در اجرای طرحهای عامالمنفعه، ابراز امیدواری کردند با همراهی خیرین و نهادهای مردمی، عملیات ساخت دوباره این مدرسه در آینده نزدیک آغاز شود.
گفتنی است ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات طی سالهای گذشته علاوه بر فعالیتهای عمرانی در حوزه بازسازی اعتاب مقدسه، در اجرای پروژههای فرهنگی، آموزشی و عامالمنفعه نیز با مشارکت مردم و خیرین نقشآفرینی فراوانی کرده است.
همچنین پس از تجاوز صهیونی-آمریکایی به کشورمان و شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و در حالی که هموطنان برای عزاداری و خونخواهی رهبر شهید، اعلام بیعت با سومین علمدار انقلاب و ناامیدکردن دشمنان و شکستن نقشه آشوب، وارد میدانها و کف خیابانها شدند، خیران حرمساز و مواکب اربعینی نیز با برپایی مواکب و توزیع افطاری و چای و اقلام فرهنگی، مشغول خدمت به این جهاد ملت سرافراز ایران هستند.
