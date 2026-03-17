۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

مدرسه شجره طیبه میناب به همت ستاد بازسازی عتبات عالیات ساخته می‌شود

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور از برنامه‌ریزی برای ساخت دوباره مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار این مدرسه که در پی اقدام جنایتکارانه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت، قرار است با همت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مدرسه‌ای جدید ساخته شود.

بر اساس این گزارش، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و کمک‌های خیرین، بازسازی و ساخت مجدد این فضای آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است تا زمینه بازگشت دانش‌آموزان به محیطی ایمن و مناسب برای تحصیل فراهم شود.

مسئولان این ستاد با تأکید بر نقش مهم مشارکت‌های مردمی در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، ابراز امیدواری کردند با همراهی خیرین و نهادهای مردمی، عملیات ساخت دوباره این مدرسه در آینده نزدیک آغاز شود.

گفتنی است ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات طی سال‌های گذشته علاوه بر فعالیت‌های عمرانی در حوزه بازسازی اعتاب مقدسه، در اجرای پروژه‌های فرهنگی، آموزشی و عام‌المنفعه نیز با مشارکت مردم و خیرین نقش‌آفرینی فراوانی کرده است.

همچنین پس از تجاوز صهیونی-آمریکایی به کشورمان و شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و در حالی که هموطنان برای عزاداری و خون‌خواهی رهبر شهید، اعلام بیعت با سومین علمدار انقلاب و ناامیدکردن دشمنان و شکستن نقشه آشوب، وارد میدان‌ها و کف خیابان‌ها شدند، خیران حرم‌ساز و مواکب اربعینی نیز با برپایی مواکب و توزیع افطاری و چای و اقلام فرهنگی، مشغول خدمت به این جهاد ملت سرافراز ایران هستند.

سیده فاطمه سادات کیایی

