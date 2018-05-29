مردم قزوین ۳ میلیارد تومان برای بازسازی عتبات عالیات اهداء کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کبودوند در ویژه برنامه ستاد بازسازی عتبات عالیات با عنوان «نشان محبت» که با حضور داریوش ارجمند بازیگر شاخص سینما و تلویزیون دوشنبه شب در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت:مردم ولایتمدار قزوین درکنار کارهای خداپسندانه و عام المنفعه در ساخت و ساز حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) و دو طفلان مسلم نیز مشارکت جدی داشته اند و کاری معنوی را پایه گذاری کرده اند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته از سوی خیرین استان مبلغ ۳ میلیارد تومان نذورات مردمی جمع آوری شد تا در عتبات عالیات هزینه شود و در اربعین حسینی نیز با برپایی ۵۲ موکب از زائران حسینی پذیرایی شد.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان قزوین بیان کرد: امسال هم امیدواریم شاهد نذورات بیشتر مردم باشیم تا اجرای طرح توسعه حرمین با کمک مردمی سرعت گیرد.

وی گفت: همچنین سامانه ای برای جمع آوری کمک های مردمی پیش بینی شده تا این نذورات به صئورت مستمر در اختیار ستاد قرار گیرد و در اجرای طرح های مهم هزینه شود.

موسوی تهیه کننده برنامه نشان محبت هم گفت: ستاد عتبات عالیات با سابقه یک دهه فعالیت بیش از ۱۵۰ پروژه را از مرحله بازسازی، تخریب و طرح توسعه اجرا کرده و امروز در مرحله توسعه حرمین است.

وی بیان کرد: توسه و ساخت حرم علوی و صحن حضرت فاطمه زهرا(س) با ۲۲۰ هزار مترمربع در ۵ طبقه، و ۱۸ هزار برابر شدن حرم امام علی(ع) و توسعه حرم حضرت سیدالشهداء با ۱۶۵ هزارمترمربع، از کارهای ارزشمند انجام شده است.

در ادامه ننه بلقیس زن سالخورده ای که به عشق زیارت امام حسین(ع) حاضر می شود کلیه خود را بفروشد داستان مشرف شدن خود به کربلا را بازگو کرد و گفت: آنقدر عاشق سالار شهیدان بودم که حاضر بودم زندگی خئد را بدهم و به زیارت بروم اما شرایطش را نداشتم.

وی اضافه کرد: سرانجام تصمیم گرفتم با فروش یکی از کلیه هایم مخارج زیارت را تامین کنم اما وقتی برای فروش آن به یک دختر جوان متوجه شدم توان مالی ندارد و فرزند فلجی هم در منزل دارند از گرفتن پول خودداری کردم.

ننه بلقیس ادامه داد: این دختر چون نیازمند بود مجبور شدم دو قالی خودرا که بافته بودم بفروشم و برای این بیمار هزینه کنم تا این که در زیارت جمکران در یک حرکت معجزه گونه نام من برای زیارت اعلام شد و در کمال ناباوری به زیارت مولایم رفتم و آرزویم برآورده شد.

بیان این خاطرات واقعی حاضران را به وجد و شعف آورد و فضایی معنوی در مجلس حاکم شد و عشق و ارداتی مثال زدنی به تصویر کشیده شد.

در ادامه علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اناق بازرگانی قزوین ضمن ابراز خرسندی از مشارکت در بازسازی عتبات عالیات گفت: تجار و بازرگانان استان قزوین که در اتاق بازرگانی عضویت دارند با عشق و ارادتی مثال زدنی در کنار کارهای تجاری معمولا در امور خیرخواهانه هم مشارکت دارند و این گونه زکات مال خود را پرداخت می کنند.

وی اضافه کرد: با هماهنگی انجام شده با فعالان اقتصادی استان تلاش می کنیم مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را با افتخار و عشق و ارادتی معنوی تقدیم ستاد عتبات عالیات کنیم تا در اجرای طرح های توسعه حرمین مورد استفاده قرار گیرد.

در این مراسم کمک خیرین به بازسازی عتبات عالیات جمع آوری شد که علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سوی واحدهای صنعتی، درخشان از خیرین نیکوکار سنگ فرش صحن خیمه گاه تا تل زینبیه با سنگ مرمر به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع، افتخاری از نیکوکاران استان اهداء دو هزار مترمربع زمین در شهرستان آوج به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای بازسازی عتبات را متقبل شدند.