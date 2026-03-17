  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

رصد شبانه‌روزی حدود ۵۷ هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان ‌غربی 

ارومیه - مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: حدود ۵۷ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان تحت رصد و حفاظت این اداره کل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال آذربایجان‌غربی اظهار داشت: ۴۸ نیروی حفاظت از اراضی ملی و دولتی در اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به صورت شبانه‌روزی اراضی تحت پوشش این اداره کل را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به روند فعالیت طرح‌های راه و شهرسازی در سطح استان بیان کرد: ۱۰۰ پروژه عمرانی در حوزه راه و مسکن در آذربایجان‌غربی فعال هستند.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با رصدهای انجام شده و براساس آمارهای موجود این استان جزو استان‌های پیشرو کشور در زمینه فعالیت پروژه‌های عمرانی است.

آرامون افزود: شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در سطح استان به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در زمینه رسیدگی به واحدهای آسیب دیده از جنگ نیز به صورت فعال ارائه خدمات می‌شود.

وی بیان کرد: ارائه خدمات رایگان مهندسی و صدور پروانه‌های ساختمانی رایگان از جمله تدابیر پیش‌بینی شدهدبرای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده از جنگ بوده است.

کد خبر 6777037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها