به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیتالمال آذربایجانغربی اظهار داشت: ۴۸ نیروی حفاظت از اراضی ملی و دولتی در ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی به صورت شبانهروزی اراضی تحت پوشش این اداره کل را رصد میکنند.
وی با اشاره به روند فعالیت طرحهای راه و شهرسازی در سطح استان بیان کرد: ۱۰۰ پروژه عمرانی در حوزه راه و مسکن در آذربایجانغربی فعال هستند.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: با رصدهای انجام شده و براساس آمارهای موجود این استان جزو استانهای پیشرو کشور در زمینه فعالیت پروژههای عمرانی است.
آرامون افزود: شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی در سطح استان به صورت شبانهروزی فعال هستند و در زمینه رسیدگی به واحدهای آسیب دیده از جنگ نیز به صورت فعال ارائه خدمات میشود.
وی بیان کرد: ارائه خدمات رایگان مهندسی و صدور پروانههای ساختمانی رایگان از جمله تدابیر پیشبینی شدهدبرای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده از جنگ بوده است.
