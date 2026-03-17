راهکار برای جلوگیری از استرس مادران باردار

به گزارش خبرنگار مهر، بارداری یکی از حساسترین و مهمترین دوران زندگی هر زن است. این دوران با تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی گستردهای همراه میشود و از نظر روانی نیز فشار زیادی را به مادر وارد میکند. یکی از مهمترین مشکلات روانی که میتواند سلامت مادر و جنین را تهدید کند، استرس در بارداری است. استرس در این دوران تا حدی طبیعی به نظر میرسد، اما اگر شدت آن زیاد شود، ممکن است پیامدهای جدی و خطرناکی برای سلامت روانی و جسمانی مادر و فرزند او داشته باشد.
استرس یک واکنش رایج و طبیعی به موقعیتهای چالشبرانگیز یا جدید در زندگی است که موجب بروز مشکلات جسمی و روحی در فرد میشود. به طور کلی استرس در بارداری طبیعی است و اکثر مادران در این دوران نگرانیهای مختلفی در مورد سلامت خود و جنین دارند. ناراحتی و استرس در این دوران ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود. در ادامه به مهمترین دلایل بروز این مشکل در این دوران اشاره شده است.
نگرانیهای مربوط به سلامت جنین
ترس از بروز مشکلات مربوط به سلامت برای جنین، نگرانی از نتایج آزمایشها و سابقه سقط یا بارداریهای سخت، میتواند استرس شدیدی در مادر ایجاد کند. معمولا مادرانی که تجربه سقط جنین دارند، در دوران بارداری بیشتر دچار استرس میشوند. این مشکل معمولا به عنوان استرس پس از سانحه (PTSD) شناخته میشود.
عدم دریافت حمایت کافی
عدم حمایت همسر، خانواده یا جامعه میتواند سطح استرس را افزایش دهد. در این شرایط، مادران بیشتر در معرض مشکلات روانی قرار میگیرند.
سابقه ترومای روانی
وجود ترومای نژادی، سوءاستفادههای قبلی یا تجربههای ناخوشایند در زندگی میتواند حساسیت روانی فرد را در دوران باردار افزایش دهد. زنانی که پیش از بارداری دچار استرس مزمن یا اضطراب هستند، در دوران بارداری نیز بیشتر دچار استرس میشوند.
علائم استرس در بارداری
شناسایی علائم استرس در بارداری اهمیت زیادی دارد و میتواند به کنترل این مشکل در دوران حساس حاملگی کمک کند. استرس معمولا هم با علائم جسمانی و هم مشکلات روحی و روانی همراه است. اگر نمیدانید علائم استرس در بارداری چیست، بهتر است در ادامه این بخش با ما همراه باشید.
علائم جسمانی استرس شامل سردردهای مکرر، درد عضلانی، خصوصا در ناحیه گردن و پشت، مشکلات گوارشی مانند اسهال یا یبوست، بیخوابی یا خوابآلودگی بیش از حد و تغییر در اشتها میشود.
علائم روانی استرس شامل تحریکپذیری و عصبانیت بیدلیل، احساس ناامیدی و درماندگی، گریههای بیدلیل، نگرانیهای مداوم و شدید، کاهش تمرکز و تمایل به انزوا میشود.
استرس در بارداری چه عوارضی دارد؟
استرس کنترل نشده در بارداری میتواند منجر به بروز پیامدهای خطرناکی شود. استرس شدید میتواند باعث ترشح بیش از حد هورمونهایی شود که انقباضات رحمی را تحریک کرده و احتمال زایمان پیش از موعد را افزایش میدهد. همچنین رشد رحمی جنین را مختل کند و موجب کمبود وزن هنگام تولد شود.
کودکانی که در دوران جنینی در معرض استرس زیاد قرار گرفتهاند، بیشتر در معرض مشکلاتی مانند تاخیر در رشد ذهنی و جسمی یا اختلالات یادگیری هستند. استرس در دوران بارداری میتواند خطر ابتلای کودک به اضطراب، افسردگی و اختلال بیشفعالی (ADHD) را افزایش دهد.
استرس و بیماری خود ایمنی با هم ارتباط دارند و در بسیاری از موارد، استرس شدید میتواند سیستم ایمنی بدن مادر را تضعیف کرده و در معرض بیماریهای خودایمنی مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید و بیماریهای تیروئیدی قرار دهد.
روشهای جلوگیری از استرس در بارداری
برای جلوگیری از استرس و بهبود علائم ناشی از آن بهتر است روزانه فعالیت بدنی داشته باشید و از غذاهای سالم استفاده کنید. کمک گرفتن از تکنیکهای آرامسازی، داشتن برنامهریزی و دریافت حمایت اطرافیان نیز به بهبود این مشکل کمک زیادی میکند.
برنامهریزی برای چکاپهای پزشکی، خرید لوازم کودک و آمادگی برای زایمان میتواند استرس را کاهش دهد.
ورزشهایی مانند پیادهروی، یوگا یا شنا با مشورت پزشک میتواند به بهبود خلقوخو و کاهش استرس کمک کند.
مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامینهای گروه B، امگا ۳ و منیزیم میتواند نقش مهمی در مدیریت استرس داشته باشد.
مدیتیشن، تنفس عمیق، ماساژ ملایم و گوش دادن به موسیقی آرامشبخش از روشهای موثر برای کاهش تنشهای روانی هستند.
صحبت با دوستان، خانواده یا شرکت در گروههای حمایتی زنان باردار میتواند احساس امنیت روانی را تقویت کند.
