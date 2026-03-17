آخرین قیمت طلا و سکه در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار طلای تهران بیانگر آن است که این بازار به دلیل حساسیت بالا و لزوم حفظ امنیت واحدها، همچنان در وضعیت تعطیل و بعضا نیمه‌تعطیل به سر می‌برد.

با این حال پیگیری آخرین قیمت طلا و سکه از اتحادیه طلا و جواهر تهران حکایت از آن دارد که امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه و در آستانه رسیدن به ایام عید نوروز، قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ میلیون تومان و هر قطعه تمام سکه طرح قدیم ۱۶۹ میلیون تومان است.

هر قطعه نیم سکه ۹۳ میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی ۲۶ میلیون تومان قیمت خورده است.

حباب سکه نیز به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.